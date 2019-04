Hôpital Albert Royer : Un don en matériel pour " pérenniser le concept de l'école à l'hôpital"

L'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar a abrité la cérémonie de célébration de la Journée mondiale du livre. Une occasion pour la Directrice, le Dr Issa Tall Diop de magnifier le choix porté sur la structure par le ministre de la culture et de la communication. " C'est une part d'estime et de considération de votre part" a déclaré Dr Issa Tall Diop. Des livres, des mobiliers, des bibliothèques ont été offerts à l'hôpital pour " rapprocher le livre du citoyen".

" Vous redonnez à nos pensionnaires le sentiment qu'ils sont des sénégalais à part entière. Vos dons nous permettront de redémarrer et de pérenniser le concept de l'école à l'hôpital" a fait savoir la Directrice du centre hospitalier.