Hôpital Dalal Jamm : Inauguration d’un centre de pointe pour le traitement du cancer du sang Le ministre de la santé et de l’action sociale, Docteur Marie Khémesse Ngom NDIAYE, a inauguré ce vendredi 22 mars 2024 un édifice révolutionnaire au sein de l’établissement hospitalier Dalal Jamm de Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Construit sur trois niveaux et équipé des dernières technologies médicales, ce bâtiment incarne un pas de géant dans la lutte contre le cancer du sang en Afrique.

S'étendant sur trois niveaux, cet édifice flambant neuf abrite désormais l'Unité de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire, une première en Afrique noire et en Afrique de l’Ouest. Doté d'équipements de dernière génération, ce centre promet une prise en charge complète des patients atteints de cancers du sang, éliminant ainsi le besoin d'évacuations coûteuses à l'étranger.



« Depuis la sélection de ces patients jusqu’au traitement, ce sont des patients qui sont pris en charge entièrement ici au Sénégal grâce à ce financement que l’Etat du Sénégal nous a octroyé en la personne du président Macky Sall pour construire ce bâtiment e dernière génération avec des équipements de dernière génération, tout c el ;a pour éviter à nos patients de se faire évacuer en dehors du Sénégal parce qu’on sait que pour u patient qui doit être greffé, ça lui coute plus de 100 millions FCFA (soit 200 mille euros). Ce bâtiment va nous aider à mieux les prendre en charge et du coup, participer à la souveraineté sanitaire de notre pays. », a expliqué le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, Chef Du Service Hématologie Clinique Du Centre Hospitalier National Dalal Diam », a expliqué le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, Chef du Service Hématologie Clinique du Centre Hospitalier National Dalal Diam.



Le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, Chef Du Service Hématologie Clinique Du Centre Hospitalier National Dalal Diam, souligne l'importance de cette infrastructure pour la souveraineté sanitaire du Sénégal. Grâce à l'investissement du gouvernement sénégalais, les patients pourront désormais bénéficier de soins de qualité sans avoir à voyager à l'étranger, ce qui représente une économie significative pour les familles.



« Pour le moment il y a beaucoup de patients qui sont sur les listes d’attente. Je rappelle que c’est le premier centre construit au niveau de l’Afrique noire francophone et l’Afrique de l’Ouest c’est un service qui est attendu même par les collègues de la sous-région parce qu’ils n’ont pas de centre de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire. Donc ce sont des patients qui sont en attente aussi bien ici au n eau du pays qu’qu’au niveau de la sous-région pour pouvoir les prendre en charge et éviter de les évacuer dans les pays européens ou magrébins. », a-t-elle ajouté.



Moussa Sam Daff, Directeur de l’Hôpital Dalal Jamm, met en avant l'accessibilité financière des soins. Des tarifs administrés garantissent que la majorité des Sénégalais pourront bénéficier des services de ce centre de pointe, conformément à l'engagement de rendre les soins de santé accessibles à tous. « Il y a un travail de comptabilité analytique qui a été fait pour rendre financièrement accessible les soins parce qu’il ne sert à rien de construire un bâtiment pareil, de mettre des équipements et le sénégalais lambda ne puisse pas se faire soigner. Donc, il va de soi que les tarifs soient administrés. Nous n’avons pas le droit de mettre des tarifs in=accessibles aux populations. C’est la raison pour laquelle nous pensons que les sénégalais, dans leur écrasante majorité, pourront être admis dans ce centre au besoin. », explique-t-il.



Le ministre de la santé et de l’action sociale, Docteur Marie Khémesse Ngom NDIAYE, exprime sa gratitude envers le président Macky Sall pour son engagement en faveur de la santé des Sénégalais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent, visant à renforcer la souveraineté sanitaire et pharmaceutique du pays.



« Pour ce genre de prise en charge concernant particulièrement les cancers du sang, vous le savez, on avait beaucoup d'évacuations sanitaires dans les pays maghrébins mais également dans les pays de l'Europe et des États-Unis. Et ce sont des évacuations sanitaires qui coûtaient excessivement cher, d’environs de près de 100 millions FCFA et je ne parle pas de problème de visage ni des billets d'avion je ne parle pas également de l'accompagnement qui doit aller avec le malade. », a renchéri la ministre.



Elle ajoute : « Aujourd'hui, nous remercions son Excellence Macky Sall, Président de la République, d'avoir bien compris le plan Sénégal émergent que c'était important d'avoir cette souveraineté sanitaire qui a comme plier principal la souveraineté également pharmaceutique. Parce que vous savez que nous avons toutes les instances réglementaires pour pouvoir y accéder. Nous avons tout aujourd'hui ici pour pouvoir commencer tout à l'heure même on a parlé des dispositifs de chaîne de froid, parce que c'était déjà au niveau de laboratoire de la direction de laboratoire. », a martelé Mme le Ministre. »



Au-delà du traitement du cancer du sang, ce centre novateur se prépare également à accueillir des patients pour des thérapies cellulaires avancées. La prochaine phase du projet comprend la mise en place de la Procréation Médicalement Assistée (PMA), témoignant de l'engagement continu du Sénégal envers l'amélioration des soins de santé pour tous ses citoyens.



