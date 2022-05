Hydrocarbures – Sonatrach (Algérie) et Sinopec (Chine) signent un contrat de 490 millions $ Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

Les groupes algérien Sonatrach et chinois Sinopec ont signé samedi à Alger un contrat d'un montant de 490 millions de dollars américains pour le partage de la production des hydrocarbures dans le sud du pays, selon un communiqué de Sonatrach.



"Sonatach et son partenaire Sinopec Overseas Oil & Gas Limited (SOOGL) ont procédé samedi 28 mai 2022 à Alger à la signature d'un contrat de partage de production relatif au périmètre contractuel de Zarzaitine, situé dans le bassin d'Illizi (sud-est du pays), précise le communiqué.



Les deux parties s'engagent à exécuter un programme de travaux de développement et d'exploitation dont l'objectif est la récupération et la valorisation des hydrocarbures dans le champ de Zarzaitine.



Avançant plus de détails, Sonatrach explique que le programme en question comprend les travaux de revamping de l'Unité Gas Lift, le forage de douze nouveaux puits de développement, les travaux de Work over pour la recomplétion de six puits existants, le raccordement des nouveaux puits de développement et la maintenance des installations de surface existantes, ainsi que la récupération des gaz torchés et la réduction des émissions de carbone.



Pour la mise en œuvre de ce plan de développement, révèle le communiqué, le montant d'investissement global prévu est estimé à 490 millions de dollars américains et permettra une récupération de près de 95 millions de barils.



La signature de ce contrat couronne les négociations menées dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre les deux sociétés le 20 mai 2021 et traduit la volonté des deux parties de poursuivre leur partenariat historique et de renforcer leur coopération dans le domaine de la production des hydrocarbures.



La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.



La société Sinopec est présente en Algérie depuis 2003 et exploite avec Sonatrach le périmètre contractuel de Zarzaitine, dans le cadre d'un contrat d'association ayant pour objet d'augmenter le taux de récupération des réserves de pétrole brut. (Xinhua)









Source : Source : https://www.impact.sn/Hydrocarbures-Sonatrach-Alge...

