Hypertension artérielle, un tueur sous-estimé au Sénégal

C'est un secret de Polichinelle : le Sénégalais ne se rend à l'hôpital qu'en dernier recours. Une situation qui favorise les ravages causés par l'hypertension artérielle. En effet, cette maladie qui ne se manifeste que tardivement est un tueur en série au Sénégal au point que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé une campagne pour inciter les Sénégalais à se faire dépister.





Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle ?

C'est une question difficile à répondre dans la mesure où elle n'a pas de symptômes visibles. L’apparition d’une hypertension artérielle n'a pas une cause certifiée. C’est pour cela qu’on parle d’hypertension artérielle « essentielle ». Néanmoins certains facteurs peuvent favoriser son développement. Une alimentation riche en sel, pauvre en fruits et légumes, une consommation excessive d’alcool et de tabac, le surpoids, le stress, etc. Voilà autant d'éléments d'une hygiène de vie qui favorise l'hypertension artérielle.



Avec l'âge, on est beaucoup plus exposé à l'hypertension artérielle. Généralement, les médecins conseillent à leurs patients de respecter certaines mesures hygiéno-diététiques : manger équilibré, limiter sa consommation de sel et d’alcool, faire du sport, arrêter des fumer. Si cela ne baisse pas la pression sanguine, prenez rendez-vous chez le médecin !





Les chiffres du Sénégal

Au Sénégal, une personne sur trois souffre de l'hypertension artérielle selon l'Oms qui estime que ce chiffre pourrait largement augmenter. L'hypertension artérielle est considérée comme l'un des premiers facteurs de risques cardiovasculaires comme l'accident vasculaire cérébral (AVC), l’infarctus ou encore, l'insuffisance cardiaque. Autant de soucis qu'on aimerait bien éviter. C'est dans cette optique qu'il faut analyser la loi anti-tabac voté en 2018.



