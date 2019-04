Ibou Ndiaye, conseiller municipal Sibassor : « nous n’avons aucune visibilité sur la gestion de la commune »

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Ibou Ndiaye, responsable politique APR et conseiller municipal à la commune de Sibassor a regretté la manière dont la commune est gérée. « Nous n’avons aucune visibilité sur la gestion de la commune », a-t-il indiqué, présidant une finale de football entre deux ASC à Sibassor. « Vous voyez aujourd’hui, nous jouons une finale dans la cour d’une école, si on avait travaillé il n’en serait pas ainsi, surtout que nous avons déjà un financement de 12 millions de francs CFA pour la construction d’un stade ». Et Ibou Ndiaye de déplorer, « depuis 2016, nous n’avons pas les comptes administratifs de la commune de Sibassor »