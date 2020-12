« Il est temps de tourner la page » : Joe Biden élu président des Etats-Unis par les grands électeurs. Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

« Dans la bataille pour l’âme de l’Amérique, la démocratie l’a emporté. » Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a appelé solennellement, lundi 14 décembre, à « tourner la page » de l’élection présidentielle du 3 novembre, selon les extraits d’un discours diffusé par son équipe de campagne tandis que le vote formel des grands électeurs a confirmé sa victoire face à Donald Trump. L’ancien vice-président de Barack Obama deviendra le 20 janvier le 46e président de l’histoire du pays.



« L’intégrité de nos élections a été préservée », a-t-il ajouté, dans un message visant, sans le nommer, son rival républicain, qui a jusqu’ici obstinément refusé de reconnaître sa défaite.



« La flamme de la démocratie a été allumée il y a longtemps dans ce pays. Et nous savons désormais que rien – ni même une pandémie ou un abus de pouvoir – ne peut éteindre cette flamme. »



Le vote des grands électeurs marque l’achèvement d’une séquence électorale qui a marqué les Etats-Unis. Cette réunion, d’ordinaire une formalité, avait un relief particulier en raison de l’attitude du président sortant.



Le processus, qui se déroule Etat par Etat, est traditionnellement peu suivi. Mais il était cette année retransmis en direct après des semaines d’une guérilla judiciaire menée par Donald Trump qui fut un fiasco intégral mais qui a encore renforcé les divisions de l’Amérique.



« Ce n’est pas seulement par respect des traditions mais aussi pour montrer à tout le monde, aujourd’hui plus que jamais, que notre système fonctionne », a souligné Chris Sununu, gouverneur républicain du New Hampshire, avant que les quatre grands électeurs de son Etat ne se prononcent en faveur de Joe Biden.



A Harrisburg, les 20 grands électeurs de Pennsylvanie ont, comme prévu, tous apporté leurs voix à Joe Biden. « C’est un grand jour pour la démocratie, pour la liberté et pour la Pennsylvanie », a réagi Nancy Mills, présidente du Parti démocrate dans cet Etat où Donald Trump l’avait emporté en 2016 mais où il a perdu en 2020.



Les résultats du scrutin du 3 novembre ont déjà été certifiés par chacun des 50 Etats américains : le démocrate a remporté le nombre record de 81,28 millions de voix, soit 51,3 % des suffrages, contre 74,22 millions (46,8 %) au président républicain sortant.



Mais aux Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche est choisi au suffrage universel indirect, chaque Etat attribuant en général ses grands électeurs, dont le nombre dépend essentiellement de sa population, au candidat arrivé en tête localement.



Là aussi, les résultats certifiés confirment l’avance confortable de Joe Biden, annoncée dès le 7 novembre par les grands médias américains, avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump.



Les 538 grands électeurs sont des responsables politiques locaux, des figures de la société civile ou des proches d’un candidat. La plupart sont inconnus du grand public, mais il arrive que des personnalités nationales fassent partie du collège électoral.



