Il vend sa commode à 100 euros, mais oublie 180.000 € à l'intérieur

Un sexagénaire a mis en vente une vieille commode et une machine à laver sur le site Le Bon Coin pour 100 euros.



Une femme a acheté les deux biens et elle a envoyé 2 hommes, dont l'un est son compagnon, les chercher dimanche au domicile du vendeur à Cannes (06)



Mais alors que l’un d’eux chargeait la commode dans l’ascenseur de la résidence, un tiroir s'est ouvert et une mallette en fer est tombée.



Curieux, il l'a ouverte et a découvert 180.000 euros en billets. Les deux déménageurs l'ont alors caché dans un endroit sûr, avant de reprendre leur travail.



Entre-temps, apprenant que le meuble ne rentrait pas dans le fourgon, la femme a renoncé à son achat, contre 10 euros de dédommagement. Les déménageurs ont abandonné la commode sur la voie publique et sont repartis avec la mallette.



Entre-temps, le retraité s'est souvenu qu'il avait laissé ses économies dans la commode. Il a été voir sa commode laissée dans la rue, mais rien à l'intérieur.



Les policiers, alertés par le vendeur, ont interpellé les deux déménageurs. Une perquisition a été effectuée et a permis de retrouver 138 000 euros, le reste de l'argent avat déjà été dépensé.



L'un n'avait d'ailleurs touché que 1 000 euros, le premier lui ayant affirmé que la mallette n'en contenait que 2 000