Après Paris, de plus en plus de communes de la petit couronne ont d’ores et déjà rendu ou s’apprêtent à rendre le port du masque obligatoire en extérieur dans les zones à fortes concentration. C'est par exemple le cas au puces de Saint-Ouen. 26 communes des Hauts-de-Seine et 18 du Val-de-Marne sont également concernées par cette obligation.Source : https://www.bfmtv.com/sante/ile-de-france-l-obliga...