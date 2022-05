Imam Mosquée Omarienne: Un "khoutba" sans complaisance à l'endroit des parents, des enfants, des chauffeurs..

Le prêche de l'Imam de la Mosquée Omarienne a tourné autour du pardon. Envers les parents, les proches, les collègues et tout son environnement. "La Korité est le jour du pardon et il faut en profiter pour faire de bonnes choses et continuer sur ce qui reste de l'année. C'est comme un séminaire de formation", a-t-il fait savoir. Il a fait un diagnostic sans complaisance sur les parents, les enfants et aussi, les chauffeurs.