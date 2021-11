Immersion chez les fans de Siteu: Papa Sow est averti, "Siteu ne vendangerait plus ses combats". Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021 à 17:18 | | 0 commentaire(s)| L'animateur de Faxat, Fallou Sow, a fait un tour à Diamaguène, chez le lutteur Siteu où ses inconditionnels n'ont pas tari d'éloges sur le "Tarkinda". Selon ces derniers, Siteu peut bel et bien battre Papa Sow, malgré le respect voué au lutteur des Parcelles Assainies. "Siteu est capable de battre tout lutteur qui se dresse devant lui", disent-ils avec conviction. Et pour enfoncer le clou, ils affirment que le sociétaire de Lansar ne vendangerait plus ses combats. "S'il faut lutter jusqu'au lendemain, il le fera. Papa Sow n'a qu'à venir le chercher s'il le veut".



