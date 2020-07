Immunité collective: plus de 12 millions de Sénégalais doivent choper le virus Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Si le Sénégal veut atteindre l'immunité collective, 80% de la population, soit 12,5 millions de personnes doivent être infectées par le virus de la Covid-19. La révélation est faite par Dr Ibou Guissé, interrogé par Vox Populi repris par Rewmi. Il explique que l'immunité collective correspond au pourcentage d'une population donnée immunisée/ protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population ne va plus transmettre le pathogène car, il rencontre trop de sujets protégés



Source : Source : https://xalimasn.com/immunite-collective-12-millio...

