Importance de la Zakkat 'Mouroum Koor': Imam Mouhamed Moustapha Sarr décrit la source

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

A quelques heures de la fête de Korité, la zakkat du "mouroum koor", une recommandation de la religion musulmane qui devient la préoccupation des musulman,s pour accomplir leurs prières et le jeûne entamés depuis le début du aRmadan. Mouhamed Moustapha Sarr, Imam et Oustaz décrit la source et l'importance de la Zakkat de ''Mouroum Koor''.