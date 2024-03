Inauguration Supermarché Low price du Groupe EDK :Discours poignant de Serigne Habib Sy sur Demba Ka

Oui, aujourd’hui c’est ce grand homme d’affaire qui investit dans Les grandes enseignes alimentaires faisant face à de grosses pointures sont bien implantées au Sénégal comme Auchan, Casino et autres..



Ses supermarchés aujourd’hui présente dans presque toutes les capitales régionales du pays , Demba Ka porte l’ambition de distributeur et revaloriser des produits les produits locaux en collaborant avec un large réseau d’agriculteurs locaux et d’entrepreneurs. D’où ce poignant témoignage parsemé de prières de Serigne Habib Sy sur Demba Ka