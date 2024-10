Inauguration de l'électrification à Nguidile: Abdou Khadre Djily améliore l'accès à l'électricité

Abdou Khadre Djily, le maire de la commune de Nguidile, a récemment inauguré l'électrification des villages de Keur Saer et Thylla, une initiative marquante pour ces communautés. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'électricité, ce qui est essentiel pour favoriser le développement économique et social des localités concernées. Les nouveaux raccordements au réseau électrique représentent un progrès significatif, promettant une meilleure qualité de vie pour les habitants, notamment en facilitant l'accès aux services de base et en soutenant les activités économiques locales.