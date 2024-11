Inauguration de la Foire Centrale Équipement : Mame Diarra de Touba TV témoigne de la qualité et de la confiance Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 17:51 | | 0 commentaire(s)| Présente à l'ouverture de la Foire Centrale Équipement, Mame Diarra, directrice commerciale de Touba TV, n'a pas tari d'éloges sur les organisateurs. Elle a salué la qualité des produits et la fiabilité des services proposés, mettant en avant une relation de longue date fondée sur la confiance. « Ce sont de bons partenaires et amis ; ça fait longtemps qu’on travaille ensemble. Ils ne vendent que la qualité. Cette foire sera inoubliable, et je recommande vivement leurs services », a-t-elle déclaré.



