Inauguration de la chambre froide de 15 000 tonnes de SWAMI AGRI : Un pas de géant vers la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Dimanche 16 Mars 2025 à 19:14

Une cérémonie historique a marqué l’inauguration de la nouvelle chambre froide de Swami Agri, d’une capacité de 15 000 tonnes, en présence du Dr Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, de son collègue Dr Serigne Gueye Diop, Ministre du Commerce et des Industries, et de son Secrétaire d’État au Développement des PME et PMI, Monsieur Ibrahima Thiam