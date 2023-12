Inauguration de la phase 2 de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID)

Le Président Macky Sall a inauguré, mardi 5 décembre 2023, la phase 2 de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID). Une belle réalisation qui concrétise l'ambition du chef de l'Etat à renforcer le potentiel économique du Sénégal et sa volonté à faire de l'industrialisation, un véritable levier de croissance et de consolidation des performances socio-économiques de notre pays. La plateforme industrielle internationale de Diamniadio, qui fait partie des projets phares du Pse, est située à environ 26 km à l'Est de Dakar.