Inauguration du stade Me Abdoulaye Wade: Yawou Dial, le lutteur et proche de la famille de l'ex Chef d'Etat, loue le geste de reconnaissance du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 12:45 | | 0 commentaire(s)| Le lutteur Yawou Dial loue les mérites de Macky Sall, qui a pris l’initiative de faire porter le nom de l'ancien Chef d'Etat sénégalais, Me Abdoulaye Wade au nouveau stade. Il estime que le Président Sall a réalisé une infrastructure de dimension mondiale. En plus de sa satisfaction de voir une infrastructure de la sorte, sortir de terre, il a également félicité Macky Sall pour avoir, selon lui, ouvert une brèche pour le rapprochement de la famille libérale. Par ailleurs, le lutteur Yawou Dial, très proche de Me Abdoulaye Wade, en a profité pour demander le retour de Karim Wade, tout en ne manquant pas de saluer la générosité du Président Sall et sa disponibilité à œuvrer pour le bien-être des populations.



