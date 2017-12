Incendie à Yeumbeul Sud : une fillette morte calcinée

C’est la tristesse et la consternation au quartier Demba Seck de Yeubeul Sud, en banlieue dakaroise. Selon nos sources, une fillette du nom de Fadidiatou Ba, est morte calcinée dans un incendie survenu dans la nuit du mercredi au jeudi. Brûlée au 3e degré, l’enfant n’a pas survécu.



La victime qui vivait avec sa sœur et l’époux de cette dernière, a été enfermée dans la chambre le jour des faits. Sa grande sœur était allée chercher le dîner, en l’absence de son époux qui tient un commerce. A son retour, elle a assisté, impuissante, au drame dont les causes restent encore inconnues. C’est ce que la police de Yeumbeul tente d’élucider en ouvrant une enquête, après avoir fermé la maison où le feu s’est déclaré. Le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie.







