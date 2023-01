Incendie à la Zone de Captage: Les habitants sollicitent de l’Etat une sécurisation et un accompagnement matériel et social Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2023 à 20:02 | | 0 commentaire(s)| Un incendie s’est déclaré à la Zone de Captage, cité Baraque. L’incendie a tout ravage. Mais, des témoins indiquent c’est suite à une jeune fille qui fumait que l’incendie a pris sa source. Face à cette situation, les résidents demandent une sécurisation de la zone et un appui matériel et social de l’Etat.



