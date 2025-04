Incident à Saint-Louis : Trois gendarmes identifiés, une enquête disciplinaire en cours

Sénégal Atlanticactu/ Incident/ Gendarmerie nationale/ Serigne Ndong Un récent incident impliquant des gendarmes affectés à la circulation routière dans le département de Saint-Louis a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une réaction rapide des autorités. Dans un communiqué en date du mardi 22 avril 2025, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a confirmé l’identification […]

Un récent incident impliquant des gendarmes affectés à la circulation routière dans le département de Saint-Louis a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une réaction rapide des autorités.

Dans un communiqué en date du mardi 22 avril 2025, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a confirmé l’identification de trois agents impliqués dans cet événement survenu avec des automobilistes étrangers. Une enquête de commandement a été immédiatement ouverte afin de déterminer les responsabilités.

Les premières analyses révèlent des attitudes et des propos en contradiction avec les valeurs éthiques et les principes fondamentaux de la Gendarmerie. L’institution rappelle que toute entorse aux règles professionnelles, en particulier en ce qui concerne le respect des droits humains, porte atteinte à son image et doit être sévèrement sanctionnée si les faits sont établis.

Par ailleurs, la Gendarmerie a annoncé un renforcement de ses mécanismes de contrôle interne, ainsi qu’une vigilance accrue sur les interventions menées sur les axes routiers.

