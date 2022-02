Incidents: Les forces de l'ordre balancent des grenades sur la foule compacte, causant des...

Une foule monstre, plus que les spectateurs de la foule, mécontente, tente de forcer le barrage imposé par les forces de l'ordre. L'organisation est fustigée, bien que compliquée par les personnes non invitées. Seulement, le fait de lancer des grenades dans une foule compacte est dénoncée avec la plus grande énergie. Des personnes âgées, surtout des femmes étaient sujettes à des évanouissements.