Inclusion financière : Partenariat entre Orange Finances Mobiles Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal

Dans le but de renforcer l'inclusion financière et économique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), ont établi un partenariat stratégique. Ce partenariat vise à faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive, profitant ainsi à toutes les couches de la population.



La solution de Mobile Banking CMS Mobile offre une visibilité en temps réel sur les opérations financières et propose une gamme étendue de services financiers digitaux. Conçue pour promouvoir l'inclusion financière, cette plateforme permet au plus grand nombre de Sénégalais, d'accéder à des produits et services financiers, contribuant ainsi à une meilleure intégration économique des populations, même dans les zones les plus reculées.



Grâce à cette collaboration, OFMS et le CMS entendent jouer un rôle clé dans la transformation digitale du secteur bancaire et financier, en rendant les services financiers plus accessibles à tous.















