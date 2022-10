Inde / Session de l’Assemblée générale d’Interpol: Les autorités sénégalaises parmi l'imposante délégation des 166 pays

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Cette conférence qui a duré quatre jours (18 - 21 octobre) a marqué le lancement du tout premier Rapport d’INTERPOL sur les tendances mondiales de la criminalité, qui, grâce aux données et aux informations transmises par les 195 pays membres de l’Organisation, a mis en évidence les menaces existantes et naissantes dans le monde. M. Narendra Modi, le Premier Ministre de l’Inde, a officiellement ouvert la session de l’Assemblée générale d’INTERPOL, institution suprême de l’organisation internationale de police la plus importante au monde. Des ministres, des chefs de police et de hauts responsables des services chargés de l’application de la loi de plus de 160 pays sont réunis en Inde. Le Sénégal faisant partie de cette imposante délégation dont l'activité avait été calée dans l'agenda depuis fort longtemps.



Alors qu’ils font face à des menaces criminelles mondiales d’une complexité inédite, des ministres, des chefs de police et de hauts responsables des services chargés de l’application de la loi de 166 pays vont réfléchir aux moyens de renforcer les solutions mondiales proposées par INTERPOL pour promouvoir la sécurité nationale et régionale. « Au cours des 99 années écoulées, INTERPOL a relié les polices de 195 pays. Rendre le monde plus sûr est une responsabilité partagée. Lorsque les forces du bien coopèrent, les forces du mal ne peuvent opérer », a ajouté le Premier Ministre Modi.



Le Président d’INTERPOL, M. Ahmed Naser Al-Raisi, a déclaré : « En tant qu’organisation de police la plus importante au monde, INTERPOL a pour mission de veiller à ce que tous les pays reçoivent un soutien.



« Les partenariats et le partage d’informations nous aident à mieux combattre et prévenir la criminalité. Les bases de données d’INTERPOL constituent les fondations sur lesquelles repose notre action, et la contribution de chaque pays est essentielle », a ajouté le Président Al-Raisi