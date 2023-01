Indemnisations, mauvaises conditions d'études et de travail : Etudiants, mareyeurs et pères de famille, crient leur ras-le-bol Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 21:45 | | 0 commentaire(s)| C'est avec un cœur meurtri que les étudiants de l'Université du Sine Saloum, l'Association des Professionnels de la Pêche Industrielles (APPI) et le mouvement "Taxuwu sunu Momel de Sebikotane", ont exposé leurs problèmes. Ils dénoncent une négligence de l'Etat du Sénégal envers eux. Ils ont revendiqué, entre autres, une meilleure considération, une satisfaction de leurs revendications, entre autres.



