Infrastructures : Kébémer et ses 19 communes toujours mal loties, Daba Wagnane porte le plaidoyer Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 19:20 | | 0 commentaire(s)| Le département de Kébémer et ses 19 communes sont toujours mal loties et expriment le même ci du cœur. Selon Madame la députée, Daba Wagnane, par exemple pour Darou Moukhty, du régime de Senghor à nos jours, seules deux routes principales traversent cette localité, seconde capitale du mouride, avec ses milliers de pèlerins annuels..Touba Belèle-Sam Yébél, Ndoyène, Mbacké Cayor-Ndiiaw Ndiaw, sans oublier la vieille route qui relie Touba à Darou Moukhty, avec ses chocs mortels, sont entre autres, sur sa liste de doléances.



