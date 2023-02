Infrastructures religieuses: El Hadj Mansour Mbaye loue l’investissement du Chef de l’Etat et sa proximité avec les guides religieux Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 23:41 | | 0 commentaire(s)| El Hadj Mansour Mbaye a félicité le Président de la République, Macky Sall sur ses multiples investissements au niveau des foyers religieux du pays. Il rappelle qu’autrefois, la ville sainte de Tivaouane érigeait des baches pour abriter les grands évènements religieux. Mais, aujourd’hui, avec les nouvelles constructions autour de la Mosquéé, il n’y a plus le besoin de recevoir ailleurs, les hôtes de la cité religieuse. El Hadj Mansour Mbaye reconnaît que ce même travail est fait un peu partout dans le pays. En plus, il loue la proximité du Chef de l’Etat avec les guides religieux du pays.



