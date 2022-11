Infrastructures sanitaires et scolaires: Mame Diarra Fam porte le plaidoyer de Guinaw Rails Nord Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 15:49 | | 0 commentaire(s)| La députée Mame Diarra Fam a porté le plaidoyer de Guinaw Rail Nord qui, comme elle l'a souligné, manque de tout. "Je salue votre promptitude quant aux toilettes construites pour les jeunes de la localité. Cependant, il faut savoir que Guinaw Rails n'a pas assez d'écoles, de CEM, d'enseignants et j'en passe. Il faut réparer Guinaw Rails Nord", a-t-elle déclaré. Non sans monologuer sur des choses qu'elle-même ne "comprend pas".



