Infrastructures scolaires: Démarrage des travaux de reconstruction du lycée Limamou Laye en avril

Annoncés depuis l’année dernière, les travaux de reconstruction du lycée Limamou Laye de Guédiawaye pourront démarrer, dès ce mois d’avril, a indiqué le Proviseur de l’établissement, Mandaw Mbaye, dans un entretien.

Retardés par le remaniement ministériel du Gouvernement, selon le Proviseur de l’établissement, les travaux de reconstruction du lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye vont bientôt démarrer. Tout est en place pour le démarrage des chantiers durant ce mois d’avril, a indiqué le Proviseur du lycée dans un entretien. Mandaw Mbaye informe que l’État a même pris la décision de doubler le budget annoncé pour ces travaux de reconstruction tant attendus par les pensionnaires de cet établissement. « Le coût initial de la reconstruction du lycée était de 6 milliards de FCfa, compte non tenu des équipements des ateliers. Cependant, les autorités étatiques, qui ont à cœur d’entamer les travaux, ont même doublé le montant du budget initial en le portant désormais à 12 milliards de FCfa », a affirmé Mandaw Mbaye. Selon lui, c’est un projet qui tient à cœur les Ministres de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Selon M. Mbaye, ce sont toutes les infrastructures du lycée qui sont concernées par ces travaux. Des commissions ont été mises en place pour une bonne planification des travaux, a renseigné le Proviseur du lycée Limamou Laye. « On ne peut pas réhabiliter un établissement de la taille du lycée Seydina Limamou Laye qui compte 12.000 élèves sans occasionner de désagréments. C’est pourquoi des commissions ont été mises en place pour minimiser ces désagréments sur le plan de la poursuite des enseignements-apprentissages », a indiqué Mandaw Mbaye. Il s’est félicité que c’est le même architecte, « maître dans l’art de conduire ces genres de travaux », qui a été maintenu encore pour conduire le projet. « La direction de l’établissement a aussi procédé à un montage qui va aider à limiter, de manière conséquente, les dégâts sur les enseignements », a rassuré M. Mbaye. Selon lui, il est prévu de délocaliser, dans un premier temps, deux bâtiments R+4 et un atelier sur le terrain de football du lycée. Mandaw Mbaye reste convaincu qu’il n’y aura aucune entrave sur le plan des enseignements dans l’exécution des travaux. « Nous allons tout faire pour que les travaux n’aient pas un impact négatif sur les enseignements-apprentissages », a-t-il tenu à rassurer.

Le Proviseur du lycée Limamou Laye a profité de cet entretien pour saluer l’implication personnelle du Président de la République, Macky Sall, dans la concrétisation de ce projet et de manière globale dans la création d’infrastructures scolaires à travers le pays. « À vrai dire, il y a une révolution dans ce secteur. Ces dernières années, l’État a augmenté la manne financière allouée aux infrastructures dans le secteur de l’enseignement professionnel », s’est réjoui le Proviseur du lycée Limamou Laye. Il a estimé que tous ces investissements en matière d’infrastructures scolaires auront un impact réel dans la formation et l’employabilité des jeunes. « N’importe quel jeune qui le souhaite peut se faire former et être pris en charge par le fonds de financement de la formation professionnelle et technique à condition qu’il présente une facture proforma et qu’il s’inscrive au pôle Emploi », a indiqué Mandaw Mbaye. Aussi, a-t-il fait remarquer que tous les établissements de formation professionnelle ont la possibilité de financer leur plan de développement.

Abdou DIOP

Source : https://lesoleil.sn/infrastructures-scolaires-dema...