Inhumation de Momar Seyni Ndiaye: Témoignages de Charles Faye, Serigne Mb. Ndiaye, Cheikh T. Gadio

Jeudi 11 Avril 2019

Toute la crème de la classe politique et de la presse sénégalaise était ce matin au cimetière musulman de Yoff, où repose désormais le grand journaliste Momar Seyni Ndiaye. Malgré la douleur et l'émotion qui se lisaient sur leurs visages, les anciens ministres sous Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, Cheikh Tidiane Gadio, et les journalistes Charles Faye de la Tfm, Abdoulaye Mbow de la Sen TV... ont fait des témoignages émouvants sur le défunt. Ils étaient unanimes à témoigner du professionnalisme, de la piété, de l'humilité, de la générosité... du brillant analyste politique et journaliste qui a joué un grand rôle dans la liberté de la presse au Sénégal.