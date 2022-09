Inondations à Saint-Louis, le DG du FDTT offre des motopompes aux impactés

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 21:25

L'administrateur du fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et responsable politique, Babacar GAYE, a offert aux populations de Goxu Mbacc, deux motopompes neuves et une somme de 100000 frs pour l'achat de gasoil afin de lutter contre l'envahissement des eaux dans les habitations et rues du quartier. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des populations concernées, associations et collaborateurs du donateur. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Amadou Diagne, responsable politique à Goxu Mbacc et représentant du donateur, a déclaré que ce n'est pas la première fois que Babacar Gaye œuvre dans l'humanitaire, rappelant les différentes actions sociales menées par ce dernier à l'endroit des populations de sa communauté.

Adama Sall (Saint-Louis)