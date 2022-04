Insécurité, précarité, manquant de tout: Taïba Mar en a marre

Les habitants de Taïba Mar n'ont pas hésité à lister leurs doléances lors du passage de l'équipe de Leral TV sur les lieux. Selon eux, ils vivent un véritable calvaire d'autant que l'eau et l'électricité sont absentes des débats. Ce qui place l'insécurité dans le centre de leur préoccupations avec des séries de vols notées dans la localité. L'éducation est aussi à revoir dans ce village car les élèves marchent plus de deux kilomètres pour rallier leurs écoles et d'autres font le double de la distance par jour...