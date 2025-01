« Instant Droit » sur Leral Tv, ce mercredi: Astou Sagna et ses invités, en débat sur les problèmes de l'état-civil au Sénégal... Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 01:50 | | 0 commentaire(s)| L'émission, « Instant Droit » de Leral Tv, vous revient ce mercredi 8 Janvier 2025, à 21 heures. Avec comme invités, Cheikhouna Guèye, chargé des revendications Sept, Mamadou Lamine Diallo, M. N. S. et Me Ibrahima Amar, Greffier au Tribunal d’Instance de Thiès, l’animatrice de l’émission, Astou Sagna ont échangé sur le thème : « Problèmes des états-civils : Quelles solutions ? ».





Accueil Envoyer à un ami Partager