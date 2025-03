Interdit de sortie du territoire : Mansour Faye, en partance pour Abidjan, encore bloqué à l’Aibd, ce vendredi

Renseignement pris auprès de l’agent de police, le chef de Brigade expliqueque ce sont des instructions reçues. Ainsi, il a cherché à savoir davantage, mais, l’agent trouvé sur place, lui a signifié qu'il s'agit d'ordres reçus du Commissaire. Mansour Faye qui estime n’avoir commis aucun délit, aucune enquête…pouvant l’empêcher de vaquer tranquillement à ses occupations, a fait constater ce qu’il appelle une forfaiture ou un abus.



Et, il a commis un pool d’avocats pour réclamer justice et recouvrer son droit. Mansour Faye promet de se défendre bec et ongles pour combattre l’injustice, dont il fait l’objet.