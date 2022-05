Invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar : Les leaders interpellent les sept «sages»

La coalition Yewwi askan wi tient à ce que sa liste départementale de Dakar soit validée. Ousmane Sonko, la tête de liste nationale de la coalition, qui s’exprimait, avant-hier, après le renvoi du verdict de Barthélémy Dias, affirme à l’intention des membres du Conseil constitutionnel, que leur liste doit être validée.



Pression maximale sur les juges du Conseil constitutionnel. Venu soutenir le maire de Dakar dans son procès, dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf, Ousmane Sonko a, une fois de plus, décoché des flèches assassines à l’endroit du régime et des «sept sages» du Conseil constitutionnel, chargés de recueillir et de trancher les recours introduits par les partis et coalitions de partis. «Désormais, il n’y a qu’un seul combat : Benno Bokk Yakaar ne doit pas être sur la ligne de départ. Benno ne doit pas compétir. S’il pense que force reste à la loi, c’est faire des forfaitures et se réfugier derrière les forces de défense et de sécurité à qui on fait jouer un rôle qui n’est pas le leur, pour faire un forcing, il se trompe», affirme la tête de liste nationale de Yewwi.





«Force restera à la loi et nous interpellons directement le Conseil constitutionnel. Il faut qu’il arrête d’être à la solde de Macky Sall ou d’être à la solde de tous les pouvoirs. On en a marre», poursuit-il. Avant-hier, lors de sa déclaration, Ousmane Sonko a martelé que la liste de Yewwi à Dakar «est recevable et elle sera reçue».





Pour ce faire, il n’exclut pas de se frotter aux tenants du régime. «Dans les jours à venir, nous allons développer une feuille de route. Nous allons nous mettre en format de combat et nous allons faire face à Benno Bokk Yakaar et à Macky Sall», menace le patriote en chef. Qui affirme que ceux qui pensent pouvoir «acheter» la forfaiture qu’ils veulent faire sur la liste de Yaw de Dakar, par le report du verdict du procès de Dakar, se trompent.



Pour Sonko, c’est non négociable : la liste Yaw de Dakar doit être réintégrée parce qu’elle n’a pas été forclose. «Nous voulons dire à Macky Sall que si c’est par ce dossier qu’il veut reproduire la forfaiture qu’il avait faite contre Khalifa Sall, il se trompe lourdement. C’est pour cela que je dis que ni l’un ni l’autre ne sont négociables», menace le patriote en chef.





walfadjri

Source : https://www.exclusif.net/Invalidation-de-Yewwi-Ask...