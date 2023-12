Investissement au Sénégal: Un groupe d'investisseurs du Colorado des États-Unis, projette un jumelage entre Cambérène et la ville de Orola Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Un groupe d'investisseurs du Colorado, aux États-Unis, vise à investir au Sénégal, dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la culture, la formation et même, dans le domaine religieux. Leur visite à la commune de Cambérène ce lundi, est motivée par leur volonté de soutenir le développement économique local, en mettant en avant divers aspects socio-économiques. Ils ont spécifiquement choisi cette commune et envisagent un programme de jumelage entre Cambérène et la ville de Orola.



