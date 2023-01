Investiture de Macky: Aniyeu Mbengue, deputé magnifie les performances et compétences du Président Sall et jette un pavé dans le jardin d’Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 01:43 | | 0 commentaire(s)| Aniyeu Mbengue, deputée affiche sa satisfaction à cette rencontre des républicains, investissant le Président Sall. Elle énumère les réussite du Chef de l’Etat dans divers domaines. La députée estime que ce n’est pas normal qu’il laisse les chantiers derrière. Après avoir magnifié les performances et compétences du Président Sall, elle jette un pavé dans le jardin d’Ousmane Sonko. Astou Ndiaye recommande à l’opposant d’aller clarifier la justice sur son dossier de viol présumé l’opposant à la masseuse Adji Sarr. Puisque, d’autres personnes accusées de la même chose croupissent dans les prisons. Au même moment, il sort tout temps dans les médias pour parler de tout et de rien.



Accueil Envoyer à un ami Partager