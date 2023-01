Investiture de Macky/ Dieguy Diop, Directrice de la petite enfance: « Macky Sall est le choix des jeunes, des femmes et la constitution ne l’interdit pas » Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 00:57 | | 0 commentaire(s)| Dieguy Diop, Directrice de la petite enfance, membre de l’Alliance pour la République remontre les origines Al Poular de Macky Sall pour expliquer sa témérité. La fille du Nord est d’avis que le Président Sall que Macky Sall choisit par les jeunes et les femmes et la constitution ne l’interdit pas. Alors, prévient-elle, personne ne pourra l’interdire. Macky Sall sera leur candidat à l’élection présidentielle de 2024.



