Investiture de Macky Sall/ Astou Ndiaye: « La candidature du Président Sall est de l’intérêt supérieur de la Nation »

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 01:33 | | 0 commentaire(s)|

Astou Ndiaye, membre de l’Alliance pour la République, loue les performances du Président Macky Sall. Elle évoque les multiples réalisations de ce dernier, dans plusieurs domaines et secteurs d’activités. Astou Ndiaye place cette candidature comme étant de l’intérêt supérieur de la Nation qui se trouve au dessus de tout. D’après elle, rien n’interdit cette candidature du Président Sall en 2024. Mais, elle égratigne une certaine opposition, en collaboration avec des forces occultes qui cherche à déstabiliser le pays. Ces forces, regrette-t-elle, ne veulent que profiter des découvertes pétrolières et gazières. Mais, les Sénégalais aiment le Président Sall et, avec la détermination de la jeunesse consciente, il va poursuivre les réalisations déjà, engagées sur l’étendue du territoire du pays.