Investiture de Macky: Thérèse Faye Diouf galvanise les jeunes et appelle à plus de vigilance Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 02:20 | | 0 commentaire(s)| Thérèse Faye Diouf, administratrice du Fongip a galvanisé les militants de l’Alliance pour la République, membre de la la jeunesse répubicaine, initiatrice de l’Investiture de Macky Sall. Elle a énuméré les réussites du Président Sall dans divers domaines d’activités. Avant d’encourager les jeunes d’Apr à plus de détermination, elle a loué la forte mobilisation. Elle précise que sans le Président Sall à la tête de l’Etat, le Sénégal allait être autre chose. Donc, elle avertit les Sénégalais, en les faisant comprendre que le pays ne doit jamais tomber entre les mains d’apprentis politiques, dont certains sont trainés devant les juridictions judiciaires pour des histoires de moeurs. Ainsi, Thérèse Faye Diouf appelle à plus de vigilance dans les choix à faire pour la gestion de la destinée du pays.



