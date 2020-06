Invitée de "12 mn Chrono": Mme Françoise Diouf, cadre républicaine, dégomme Barthélémy Dias &Co et défend… Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| Leral Tv , pour son émission "12 Mn Chrono", a reçu une voix farouche contre les opposants : Mme Françoise Diouf de Mbour, membre de la Convergence des Cadres républicains de l’APR. Invitée à se prononcer sur l’actualité du moment, Barth et le littoral, l’arrestation de Cheikh Yérim, la demande de Aida Mbodji interpellant Diouf Sarr sur la COVID-19, mais aussi les remous au sein de l’APR, Mme Françoise Diouf dégomme tout sur son passage et défend Macky Sall, contre vents et marées.

A son entame, Mme Diouf revisite la genèse du littoral qui ne s’arrête pas seulement à Dakar, les régimes précédents et leurs décisions, mais pour elle la sortie médiatisée des opposants n’est que de la politique politicienne.

Car la stratégie de Barthlémy Diaz, est de détourner les populations de l’essentiel, lui comme d’autres hommes impliqués qui viennent médiatiser leur sortie, sont tout aussi responsables...



Et une Guerre des papiers s’annonce car elle montre même des autorisations de construire dont l’une délivrée par Barth en janvier 2020 fait tiquer...



Sur l’arrestation de Cheikh Yérim Seck, elle est ferme « Non la liberté d’expression n’est pas violée, c’est un citoyen comme les autres qui doit répondre de ses allégations »



Sur la Covid-19 et la réaction très critiquée de l’Etat, la demande de Aida Mbodj, députée, les remous au sein de l’APR, là aussi Mme Françoise ne se fera pas attendre….



