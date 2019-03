Ippo Ngary à Modou Lo: " Meno danou beu paré...." Le chroniqueur de lutte Ippo ngary a fait une analyse froide du combat Modou Lo contre Eumeu Séne. Selon lui, Modou à intérêt à changer de tactique au risque de subir un nouveau revers, d'autant plus que le lutteur Eumeu séne qu'il avait battu il y'a de cela 2 ans presque, n'est plus le même que celui qui détient aujourd'hui le titre de roi des arènes.

