JICA et CFPT : Coopération pour la formation des formateurs et le développement en Afrique Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2024 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de clôture des séminaires de formation des formateurs, destinés aux pays africains, s'est tenue ce vendredi, marquant une étape significative dans le développement des compétences à l’échelle continentale. Cet événement a été l'occasion pour M. Siré Ba, représentant du ministre de la Formation Professionnelle, de souligner les objectifs clés de ce programme ambitieux.



M. Ba a expliqué que ce programme de formation, conçu spécifiquement pour les pays tiers, vise à renforcer les compétences des formateurs à travers une approche intégrée et collaborative. En mettant l'accent sur la formation de formateurs, l'initiative cherche à créer un effet multiplicateur, où les connaissances et les compétences acquises se diffusent efficacement au sein des communautés et des institutions éducatives locales.



L'objectif principal de cette formation est de promouvoir le développement économique en Afrique en augmentant la qualité de l'enseignement et en favorisant l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée et adaptable. En outre, le programme encourage les échanges de savoirs et de meilleures pratiques entre les pays africains, permettant ainsi un partage enrichissant des expériences et des ressources.



Ce séminaire représente également une opportunité de renforcer les partenariats régionaux et d’encourager une coopération plus étroite entre les nations africaines. En cultivant un réseau de formateurs compétents, le programme aspire à soutenir le développement durable et à répondre aux défis économiques et sociaux de manière plus efficace.



La réussite de ce programme de formation témoigne d'un engagement collectif pour le progrès éducatif et économique en Afrique. Les retombées de cette initiative devraient non seulement améliorer les capacités pédagogiques des formateurs mais aussi catalyser un développement économique durable à travers le continent.

Accueil Envoyer à un ami Partager