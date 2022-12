JICC: Arcs et Sica plantent 250 arbres dans leur quartier et font le bilan de la Cop 27 Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 22:58 | | 0 commentaire(s)| L’Association des Résidents de la Cité Sipres et Sica, ont célébré ce jeudi, la Journée Internationale contre le Changement Climatique (JICC). En ce jour, 250 arbres fruitiers ont été implantés dans le quartier, pour un meilleur cadre de vie. Une occasion aussi pour faire la restitution citoyenne des résultats de la Cop 27 de Charm El Cheikh (Egypte) et d’exposition sur les plantes médicinales.



