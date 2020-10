JOURNEE INTERNATIONALE DES CATASTROPHES Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

La journée internationale des catastrophes est célébrée ce 13 octobre. Ces vingt dernières années, entre 2000 et 2020, 7848 catastrophes ont été enregistrées dans le monde pour un coût évalué à 3000 milliards de dollars d’après le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes dans un rapport publié hier. Cet rapport […] La journée internationale des catastrophes est célébrée ce 13 octobre. Ces vingt dernières années, entre 2000 et 2020, 7848 catastrophes ont été enregistrées dans le monde pour un coût évalué à 3000 milliards de dollars d’après le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes dans un rapport publié hier. Cet rapport signale également que les catastrophes ont tué à peu près 2 millions de personnes depuis 2000. Les pays en développement représentent 23% du total des décès dus aux catastrophes. La Chine et les USA sont les pays les plus touchés par les catastrophes. Et au Sénégal les risques des catastrophes tournent autour des inondations, des sécheresses. Dans les régions côtières, un dispositif national existe mais son application peine à être effective.



Source : Source : https://letemoin.sn/journee-internationale-des-cat...

