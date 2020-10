Jamra saisit les ministres du Commerce et de l’Intérieur suite aux ventes aux enfants de sucreries aux couleurs Lgbt Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 23:24 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir été plusieurs fois interpellée sur cette affaire de « gadget-sucrerie », en vente aux abords des établissements scolaires et dans les boutiques des quartiers populaires, comportant des personnages mineurs qui simulent des actes contre-nature, lesquels sont condamnés par l'article 319 du Code pénal sénégalais, l'Ong Islamique JAMRA a décidé de saisir les autorités étatiques. Elle va rendre publique, ce mardi 20 octobre, incha Allah, une double saisine épistolaire destinée au ministre du Commerce et à son homologue de l'Intérieur, pour qu'il soit, sans délai, mis un terme à cette scandaleuse propagande de l'idéologie LGBT », informe Mame Mactar Guèye (Vidéo) Jamra,trés engagé,lutte d'arrache pied contre la propagation de cette fameuse association qui ne fait que pervertir la jeunesse.



Source : Source : https://letemoin.sn/jamra-saisit-les-ministres-du-...

