« Je ne suis à l'Assemblée que pour régler les comptes des… » : l'incroyable aveu de ce député

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 16:30



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Si certains sont à l’Assemblée nationale pour défendre les intérêts de la population, d’autres ne sont la-bas que pour ceux du président Macky Sall. C’est l’étonnant aveu qu’a fait le député apériste du département de Foun­diougne, Pape Seydou Dianko.



« Je ne suis pas allé à l’Assem­blée nationale pour m’occuper de textes ou des projets de loi. Je ne suis là-bas que pour régler des comptes aux députés qui auront le culot de s’attaquer au président Macky Sall ou au président Moustapha Niasse », a déclaré le député apériste du département de Foun­diougne samedi dernier à Touba­couta, lors de la cérémonie officielle marquant la 3e édition du festival » Niumi Badiya » .



Selon le journal » Le Quotidien », Pape Seydou Dianko a renseigné de manière surprenante sur le pourquoi de cette posture.



« Les gars, c’est bon d’être un député : On t’appelle Honorable, tu vas à l’Assemblée, cartable en main, les gendarmes t’ouvrent les portes, tu arpentes les escaliers et entres dans une salle climatisée. Non, il n’y a rien de tel ! Celui qui a fait ça pour toi, tu lui es redevable à jamais et dois te battre de toutes tes forces pour qu’il soit maintenu au pouvoir », a-t-il soutenu.



En langage clair, si Macky a contribué à leur élection comme députés, ils se doivent de se battre pour le maintenir au palais.













