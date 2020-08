«Je ne suis pas difficile à avoir, je suis difficile à gagner», déclare Tiwa Savage à un fan qui souhaite l’avoir pour épouse

La talentueuse chanteuse nigériane Tiwa Savage a peut-être donné de l’espoir à certains hommes, après s’être rendue sur Twitter pour révéler qu’elle n’était pas difficile à obtenir.



Il y avait un débat sur Twitter sur le fait d’être dans et hors de la ligue féminine en matière de rencontres. Alors que certains étaient d’avis qu’aucune femme n’était inaccessible, d’autres croyaient avec une bonne dose de confiance, que rien n’était impossible.





Un utilisateur de Twitter, @SNanyome, s’est récemment rendu sur la plateforme pour déclarer que Tiwa Savage était son genre de femmes en matière de rencontres, mais c’était très impossible car il n’était pas financièrement stable.



i["Mon genre de femmes est Tiwa Savage mais comment l’avoir quand je suis fauché.[…] Mon genre aime les choses et j’en suis conscient, je ne peux pas lutter contre ça”]i, a-t-il écrit.



Étonnamment, la belle chanteuse âgée de 40 ans, a répondu au tweet pour donner des éléments de réponse à ce message.



Elle a écrit: “ Non, je ne suis pas difficile à avoir, je suis difficile à gagner ”, faisant allusion à son mode de vie élevé.