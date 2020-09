Jean-Baptiste Mendy, ancien champion du monde, est mort

Le boxeur français Jean-Baptise Mendy, ex-champion WBA et WBC des légers, est décédé à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer, a annoncé mardi son fils à l'Equipe.





Né à Dakar, arrivé enfant en région parisienne, Jean-Baptiste Mendy était réputé pour son élégance, tant sur un ring qu'en dehors. Il avait adapté son style à son physique. Mesurant 1,77m pour 61,235 kg, une grande taille pour sa catégorie, il brillait par sa technique et son punch.



Champion d'Europe et du monde

Devenu champion de France des légers en allant battre dès le premier round Angel Mona en 1991 à Echirolles (Isère), il s'emparait du titre européen l'année suivante aux dépens de l'Italien Antonio Renzo en 1992 à Creil (Oise). Titre qu'il conservait six fois.



Battu par le champion WBC, le Mexicain Miguel Angel Gonzales, en 1994 à Levallois (Hauts-de-Seine), il remportait encore deux championnats d'Europe, avant de battre l'Américain Lamar Murphy pour le titre WBC vacant, en 1996 à Paris. Détrôné à sa première défense par l'Américain Stevie Johnston deux juges à un, il montait en super-légers et s'inclinait aux points devant le champion WBA Khalid Rahilou, en février 1998 au Palais Omnisports de Paris-Bercy.

Source : https://www.exclusif.net/Jean-Baptiste-Mendy-ancie...