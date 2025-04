Jean Baptiste Tine acte la fin de mission de la première cohorte des policiers adjoints Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Fin de mission pour plus de 300 Policiers Adjoints Volontaires : le ministère de l'Intérieur met un terme à leur contrat Plus de 300 Policiers Adjoints Volontaires (PAV), membres de la première cohorte de la deuxième génération recrutée en 2021, vont quitter la Police nationale. D'après des informations recueillies par Senego, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas renouveler leur contrat, celui-ci étant arrivé à son terme. Ces agents avaient été mobilisés dans un contexte particulièrement tendu, marqué par une instabilité politique et de fortes tensions sociales entre 2021 et 2024. Durant cette période, le pays a été confronté à de violentes manifestations, causant des pertes humaines, de nombreux blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels, notamment dans les zones commerciales.



